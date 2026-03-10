Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra consulado-geral do país no Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista não provocado com drone que teve como alvo o consulado-geral do país na região do Curdistão iraquiano. O incidente causou danos materiais, sem registro de feridos.

O Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que atacar missões e instalações diplomáticas constitui uma flagrante violação das normas e leis internacionais, em especial da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que garante a inviolabilidade das instalações diplomáticas e a proteção do pessoal diplomático. Segundo o ministério, tais atos representam uma escalada perigosa e uma ameaça à segurança e à estabilidade regional.

Os Emirados Árabes Unidos pediram ao governo do Iraque e ao governo da região do Curdistão que investiguem as circunstâncias do ataque, identifiquem os responsáveis e adotem todas as medidas necessárias para garantir que os autores sejam responsabilizados.

O ministério reiterou a firme rejeição do país a ataques destinados a minar a segurança e a estabilidade e enfatizou a necessidade de proteger instalações diplomáticas, missões e seu pessoal de acordo com as leis e normas internacionais.