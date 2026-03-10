Kuwait intercepta onda de alvos aéreos hostis

KUWAIT, 10 de março de 2026 (WAM) – O Kuwait informou que suas Forças Armadas interceptaram uma onda de alvos aéreos hostis que penetraram no espaço aéreo do país desde a madrugada desta segunda-feira (09/03).

A Agência de Notícias do Kuwait (KUNA, na sigla em inglês) citou o porta-voz do Ministério da Defesa do Kuwait, coronel Saud Al-Atwan, que afirmou que os sistemas de defesa aérea detectaram dois mísseis balísticos hostis no sul do país e os interceptaram e destruíram com sucesso, além de abater um drone hostil.

O porta-voz acrescentou que as Forças Armadas do Kuwait permanecem em alto nível de alerta e totalmente preparadas para lidar com qualquer ameaça e enfrentar qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de preservar seus interesses e capacidades nacionais.