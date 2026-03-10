Presidente de Chipre recebe Abdullah bin Zayed e discute relações estratégicas e desdobramentos regionais

NICÓSIA, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, recebeu o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, durante uma visita de trabalho a Nicósia, na presença do ministro das Relações Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos.

Durante o encontro, Abdullah bin Zayed transmitiu as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e seus votos de contínuo progresso e prosperidade para Chipre e seu povo, destacando a profundidade das relações entre os dois países.

Nikos Christodoulides transmitiu suas saudações a Mohamed bin Zayed Al Nahyan e expressou votos de prosperidade e bem-estar contínuos aos Emirados Árabes Unidos e seu povo, reafirmando a solidez das relações estratégicas entre os dois países.

A reunião também analisou as repercussões dos ataques com mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos, o Chipre e vários países na região.

Abdullah bin Zayed destacou que a visita teve como objetivo reafirmar a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Chipre após esses ataques iranianos não provocados. Também expressou agradecimento ao presidente Nikos Christodoulides pela solidariedade aos Emirados Árabes Unidos.

A reunião também discutiu formas de avançar na cooperação bilateral em vários setores, incluindo economia, comércio e investimentos, além de energia renovável, tecnologia, turismo e educação, em apoio ao desenvolvimento sustentável nos dois países.

Abdullah bin Zayed reiterou a solidez das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e Chipre e seu desenvolvimento contínuo em diversas áreas, destacando o interesse dos Emirados em fortalecer parcerias com o Chipre em apoio às aspirações de desenvolvimento abrangente e maior prosperidade econômica para os países.

A reunião também abordou a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Europa, especialmente diante da presidência de Chipre do Conselho da União Europeia em 2026.

Os dois lados destacaram a importância das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia e os esforços em curso para fortalecer a cooperação e o diálogo construtivo com o objetivo de ampliar as perspectivas de parceria em diversos setores, em benefício de interesses comuns e em apoio à paz, estabilidade e prosperidade regional e global.