Ministros do Exterior dos Emirados e da Alemanha discutem repercussões dos ataques iranianos não provocados contra o país

NICÓSIA, 10 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, à margem da visita de trabalho de Abdullah bin Zayed à capital cipriota, Nicósia.

Durante o encontro, os dois discutiram as repercussões dos ataques com mísseis iranianos não provocados contra os Emirados Árabes Unidos e várias nações da região, bem como seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e sobre a paz e a segurança internacional. As autoridades também analisaram as relações de amizade e a parceria estratégica entre os dois países.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha continuam a se desenvolver de forma constante, com base em uma visão comum voltada ao fortalecimento da estabilidade e ao avanço do desenvolvimento e da prosperidade, destacando que essa parceria reflete a solidez dos laços entre os dois países.

A reunião contou com a presença do ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e do secretário-assistente do Ministério das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade, Abdulla Balalaa.