Arábia Saudita condena ataque contra consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na Região do Curdistão, no Iraque

RIAD, 10 de março de 2026 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condenou com veemência o recente ataque contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na Região do Curdistão iraquiano.

O ministério afirmou que ataques repetidos contra instalações diplomáticas representam uma clara violação das leis e normas internacionais, incluindo a Quarta Convenção de Genebra de 1949. A pasta destacou ainda a importância de respeitar a inviolabilidade das missões diplomáticas.

A Agência de Imprensa Saudita (SPA, na sigla em inglês) citou o ministério ao afirmar que a Arábia Saudita expressa solidariedade aos Emirados Árabes Unidos.