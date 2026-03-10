Jordânia condena ataque contra consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano

AMÃ, 10 de março de 2026 (WAM) – A Jordânia condenou o ataque contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias da Jordânia, o Ministério das Relações Exteriores e dos Expatriados do país destacou a importância de respeitar o direito internacional e de cumprir as Convenções de Genebra de 1949 e a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. O ministério ressaltou que esses instrumentos exigem a proteção das missões diplomáticas e de seu pessoal.

O ministério também reiterou a solidariedade e o apoio firme da Jordânia aos Emirados Árabes Unidos.