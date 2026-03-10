Qatar condena ataque contra consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano

DOHA, 10 de março de 2026 (WAM) – O Qatar condenou o ataque contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Qatar (QNA, na sigla em inglês), o Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que o ato constitui uma flagrante violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações.

O ministério também afirmou que ataques contra missões e instalações diplomáticas representam uma clara violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e constituem uma escalada perigosa que ameaça a segurança das pessoas que trabalham no corpo diplomático e compromete as normas internacionalmente reconhecidas que regem a atividade diplomática.

O Ministério das Relações Exteriores reiterou a posição firme do Qatar de rejeitar todos os atos de violência e terrorismo contra missões diplomáticas ou que ameacem a segurança e a estabilidade, além de reafirmar a solidariedade do país aos Emirados Árabes Unidos e seu apoio a todas as iniciativas que contribuam para reforçar a segurança e a estabilidade no Iraque e na região.