Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 8 mísseis balísticos e 26 drones

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos detectaram nesta terça-feira (10/03) nove mísseis balísticos, dos quais oito foram destruídos, enquanto um caiu no mar. Também foram detectados 35 drones, dos quais 26 foram interceptados. Nove caíram dentro do território do país.

Desde o início dos ataques iranianos, foram detectados 262 mísseis balísticos. Desse total, 241 foram destruídos, 19 caíram no mar e dois atingiram o território do país.

Também foram detectados 1.475 drones iranianos, dos quais 1.385 foram interceptados, enquanto 90 caíram dentro do território do país. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Esses ataques resultaram em seis mortes entre cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Nepal e Bangladesh e 122 feridos. Entre eles, há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia e Palestina.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com quaisquer ameaças e responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de preservar seus interesses e capacidades nacionais.