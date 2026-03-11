Primeiro-ministro do Curdistão iraquiano condena ataque terrorista contra consulado dos Emirados Árabes Unidos em ligação com o presidente do país

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Curdistão iraquiano, Masrour Barzani. Durante a conversa, os dois discutiram o ataque terrorista contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região.

Masrour Barzani condenou o ataque contra o consulado. Afirmou também que o ato ameaça a segurança do pessoal diplomático e constitui uma violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações.

Os dois lados também discutiram os desdobramentos na região e suas implicações para a segurança regional e internacional.