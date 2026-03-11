Centro Nacional de Meteorologia prevê instabilidade e chuvas em partes dos Emirados Árabes Unidos até 15 de março

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê condições climáticas relativamente instáveis nos Emirados Árabes Unidos de quarta-feira (11/03) até 15 de março. No início do período, há possibilidade de chuva em algumas áreas, especialmente nas regiões oeste e costeiras.

A previsão indica ventos ativos, com levantamento de poeira, além de queda gradual das temperaturas. As condições devem se estabilizar gradualmente no fim da semana, com leve aumento das temperaturas.

Segundo comunicado do centro, o tempo nesta quarta-feira (11/03) será parcialmente nublado a nublado e com poeira em alguns momentos, com possibilidade de chuva em áreas do oeste e do litoral e queda gradual das temperaturas.

Os ventos serão de nordeste, moderados a fortes em alguns momentos, levantando poeira e areia, com velocidades entre 15 e 30 km/h e rajadas que podem chegar a 50 km/h. À tarde, os ventos devem diminuir para intensidade moderada a fraca. O mar ficará agitado, tornando-se moderado a fraco à tarde tanto no Golfo Arábico quanto no Mar de Omã.

Na quinta-feira (12/03), o tempo será úmido pela manhã em algumas áreas do interior, com possibilidade de formação de nevoeiro fraco em áreas do oeste. O céu ficará parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com continuidade da possibilidade de chuva em áreas isoladas.

Os ventos serão de nordeste, fracos a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente e levantar poeira, com velocidades entre 15 e 25 km/h e rajadas de até 35 km/h. O mar ficará moderado a fraco no Golfo Arábico e fraco no Mar de Omã.

Na sexta-feira (13/03), o tempo continuará úmido, com possibilidade de nevoeiro fraco pela manhã em algumas áreas do oeste. O céu ficará parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com possibilidade de chuvas fracas durante o dia em algumas áreas do oeste, do litoral e nas ilhas, enquanto as temperaturas tendem a subir.

Os ventos serão de nordeste, fracos a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente e levantar poeira, com velocidades entre 15 e 25 km/h e rajadas de até 35 km/h. O mar ficará de fraco a moderado no Golfo Arábico e fraco no Mar de Omã.

No sábado (14/03), o tempo será úmido, com possibilidade de formação de nevoeiro ou névoa pela manhã em algumas áreas costeiras. Durante o dia, o céu ficará aberto a parcialmente nublado.

Os ventos serão de nordeste, fracos a moderados, com velocidades entre 10 e 20 km/h e rajadas de até 30 km/h. O mar ficará calmo no Golfo Arábico e no Mar de Omã.

No domingo (15/03), as condições úmidas continuarão, com possibilidade de formação de névoa pela manhã em algumas áreas costeiras. O tempo ficará aberto a parcialmente nublado, com aumento das temperaturas.

Os ventos serão de nordeste, fracos a moderados, com velocidades entre 10 e 20 km/h e rajadas de até 30 km/h. O mar ficará calmo no Golfo Arábico e no Mar de Omã.