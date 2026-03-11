Conselho Muçulmano de Anciãos condena ataque contra consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O Conselho Muçulmano de Anciãos, presidido pelo imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, condenou com veemência o ataque terrorista com drone contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, que provocou danos materiais, sem registro de feridos.

O conselho afirmou sua rejeição inequívoca a ataques desse tipo contra missões e instalações diplomáticas, destacando que tais atos constituem uma flagrante violação das normas e leis internacionais e representam uma escalada perigosa que ameaça a segurança e a estabilidade da região.

A organização reiterou sua firme condenação aos ataques contra os Emirados Árabes Unidos e vários países árabes e pediu à comunidade internacional que assuma suas responsabilidades, trabalhe para pôr fim à guerra e evite que a região e o mundo enfrentem novos conflitos.