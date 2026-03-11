Líder da Libéria manifesta solidariedade aos Emirados Árabes Unidos em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da Libéria, Joseph Nyuma Boakai. Durante a conversa, os dois discutiram os graves desdobramentos militares na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Joseph Nyuma Boakai condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que representam uma violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Boakai também manifestou a solidariedade aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente da Libéria pelo apoio.

Os dois lados destacaram ainda a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e defenderam o diálogo e meios diplomáticos para tratar das questões regionais e evitar a ampliação do conflito, que ameaçaria a segurança e a estabilidade regional.