Abdullah bin Zayed discute situação regional com diversas autoridades

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com diversas autoridades e ministros das Relações Exteriores sobre os mais recentes desdobramentos na região após os ataques com mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com o ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Marko Đurić; com a secretária de Estado para Relações Exteriores, Comunidade Britânica e Desenvolvimento do Reino Unido, Yvette Cooper; com o ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, Emigração e Expatriados Egípcios do Egito, Badr Abdelatty; com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; e com o ministro da Defesa Nacional da Grécia, Nikos Dendias.

As conversas também abordaram as graves consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados, que podem comprometer a segurança regional e internacional e ameaçar a estabilidade da economia global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região e afirmaram o direito pleno e legítimo dos Estados atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania, segurança e integridade territorial, bem como a segurança de seus cidadãos e residentes, de acordo com o direito internacional.

Abdullah bin Zayed agradeceu aos ministros pela solidariedade de seus países aos Emirados Árabes Unidos. Afirmou ainda que todos os residentes e visitantes no país estão seguros.

Durante as ligações, os ministros também destacaram a importância do diálogo e da diplomacia para resolver crises e questões pendentes e preservar a segurança regional e global.