Abdullah bin Zayed apresenta condolências pela morte do militar Saeed Rashid Al Balushi

AL AIN, 11 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, apresentou condolências pela morte do capitão-piloto Saeed Rashid Al Balushi, que morreu após a queda de um helicóptero provocada por uma falha técnica enquanto cumpria dever nacional no país.

Abdullah bin Zayed participou do majlis de condolências na área de Al Maqqam, na região de Al Ain, e manifestou solidariedade e condolências à família do militar. O chanceler também pediu a Deus que conceda misericórdia ao falecido e dê força, paciência e consolo a seus familiares e entes queridos.

Durante as condolências, Abdullah bin Zayed afirmou que os Emirados Árabes Unidos — sua liderança e seu povo — sentem orgulho de seus heróis nacionais, que representam valores de sacrifício, lealdade e dedicação ao servir o país e proteger suas conquistas.

O ministro também reiterou o orgulho do país em seus soldados e em seus sacrifícios na defesa da nação e de seu território, destacando a lealdade de seus heróis na proteção do país e de suas conquistas.