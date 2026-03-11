Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do líder da Rússia sobre situação regional

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (11/03) uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois discutiram a escalada dos desenvolvimentos militares na região e suas sérias implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Ambos os lados destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada. Defenderam também a priorização do diálogo e da diplomacia para tratar das questões pendentes na região de forma a preservar a segurança e evitar novas tensões e crises.