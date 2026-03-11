Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos recebe homólogo alemão em Abu Dhabi

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul.

Os dois lados discutiram as relações de amizade e cooperação estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha e formas de fortalecê-las em diferentes áreas, incluindo os setores econômico, comercial, industrial e de investimentos, de modo a apoiar as aspirações de ambos os países por desenvolvimento abrangente e prosperidade econômica sustentável.

Os dois lados também analisaram os resultados da visita oficial realizada no último mês de fevereiro pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, aos Emirados Árabes Unidos, destacando seu papel no fortalecimento das relações consolidadas e das parcerias efetivas entre os dois países.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan elogiou o nível avançado das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha e destacou o crescimento observado em diversos setores, resultado do interesse comum dos dois países em promover maior prosperidade e bem-estar para seus povos.

Os dois lados também discutiram as repercussões dos ataques iranianos com mísseis, não provocados, contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países irmãos e amigos. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha reafirmou a plena solidariedade de seu país com os Emirados Árabes Unidos.

Abdullah elogiou a visita de Johann Wadephul e afirmou que ela reflete a profundidade da amizade entre os dois países e reforça a solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos após esses ataques iranianos não provocados.

Durante a reunião, os dois lados também discutiram a importância de intensificar os esforços internacionais conjuntos para apoiar a segurança e a estabilidade regionais e promover soluções diplomáticas e diálogo construtivo para resolver crises pendentes de forma a atender aos interesses dos povos da região.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber, e a ministra de Estado, Lana Zaki Nusseibeh, participaram da reunião.