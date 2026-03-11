Presidente dos Emirados Árabes Unidos debate situação regional com primeiro-ministro da Irlanda

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (11/03) uma ligação do primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin. Os dois discutiram a situação regional diante dos recentes desdobramentos militares e de segurança e suas graves implicações.

Micheál Martin condenou os ataques iranianos que continuam a atingir os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que representam uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. O primeiro-ministro também reafirmou a solidariedade da Irlanda aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas pelo país para proteger sua soberania, segurança e estabilidade.

O chefe de governo irlandês também condenou o ataque contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, destacando que o ato constitui uma violação das normas internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e consulares.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro irlandês pelo apoio.

Os dois lados destacaram também a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e defenderam a priorização do diálogo e de soluções diplomáticas para evitar novas ameaças à paz e à segurança regional e internacional.