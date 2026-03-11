Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Sérvia discutem situação regional e impacto para a segurança e a estabilidade

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quarta-feira (11/03) com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić. Os dois discutiram os desdobramentos na região, especialmente diante da escalada militar e de suas implicações para a segurança e a estabilidade regional.

Aleksandar Vučić condenou o ataque terrorista contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, afirmando que o ato constitui uma violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações e representa uma escalada perigosa que ameaça a segurança do pessoal diplomático.

Vučić também reafirmou a plena solidariedade da Sérvia aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, integridade territorial e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente sérvio pela posição de apoio e solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados destacaram ainda a necessidade de interromper imediatamente as ações de escalada e defenderam o diálogo sério e a diplomacia para preservar a segurança e a estabilidade na região e evitar novas crises.