Centro Nacional de Meteorologia prevê céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva nesta quinta-feira

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta quinta-feira (12/03) será parcialmente nublado a ocasionalmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas.
A previsão também indica umidade durante a noite e na manhã de sexta-feira (13/03) em algumas regiões do oeste do país. Os ventos serão fracos a moderados, podendo se intensificar em alguns momentos, soprando de noroeste a nordeste, com velocidades entre 10 e 25 km/h e rajadas de até 40 km/h.
Em comunicado, o centro informou que o mar no Golfo Arábico ficará de moderado a fraco, com a primeira maré alta às 06h29 e a primeira maré baixa às 10h14.
No Mar de Omã, as ondas ficarão de moderadas a fracas, com a primeira maré alta às 18h48 e a primeira maré baixa às 10h05.