Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do chanceler da Jordânia com condolências pela morte de dois militares

ABU DHABI, 11 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (11/03) uma ligação de Ayman Al Safadi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia.

Durante a conversa, Al Safadi apresentou condolências pela morte dos integrantes das Forças Armadas capitão-piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi e primeiro-tenente Ali Saleh Ismail Al Tunaiji, que morreram após a queda de um helicóptero causada por falha técnica enquanto cumpriam serviço no país.

O ministro jordaniano expressou suas sinceras condolências aos Emirados Árabes Unidos e reafirmou a plena solidariedade da Jordânia com o país neste momento de luto. Ele também apresentou condolências às famílias dos dois militares, pedindo a Deus que lhes conceda Sua misericórdia e que proteja os Emirados Árabes Unidos e seu povo.