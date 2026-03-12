Defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos intercepta seis mísseis balísticos, sete mísseis de cruzeiro e 39 drones

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta quarta-feira (11/03) seis mísseis balísticos, sete mísseis de cruzeiro e 39 drones lançados do Irã.

Desde o início da agressão iraniana, as defesas aéreas do país interceptaram 268 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.514 veículos aéreos não tripulados (UAVs, na sigla em inglês).

Esses ataques resultaram em seis mortes entre cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, do Paquistão, do Nepal e de Bangladesh. Deixaram também 131 feridos leves a moderados entre cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana e Indonésia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com quaisquer ameaças e que enfrentará com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança do Estado, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade e preservando seus interesses e capacidades nacionais.