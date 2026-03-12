Conselho de Cooperação do Golfo saúda resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena ataques iranianos contra países do bloco

RIAD, 12 de março de 2026 (WAM) – Jasem Mohamed Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), saudou a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condena as operações militares iranianas contra países do bloco e da Jordânia.

Albudaiwi afirmou que essa condenação internacional, aprovada com um consenso global sem precedentes, é uma prova clara da violação por parte do Irã das leis, normas e convenções internacionais ao atingir civis, infraestruturas e instalações civis nos países do CCG e na Jordânia.

O secretário-geral destacou que a resolução foi copatrocinada por 136 Estados-membros da ONU, o que demonstra o reconhecimento da comunidade internacional sobre a gravidade da violação representada pelos ataques iranianos à soberania dos países do CCG e da Jordânia, bem como o direito legal desses países de responder conforme o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que garante o direito à autodefesa — individual ou coletiva — em caso de agressão armada, permitindo a adoção de todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, segurança e estabilidade.

O secretário-geral explicou que a resolução do Conselho de Segurança também reafirma seu firme apoio à integridade territorial de todos os países do CCG e da Jordânia, bem como à sua soberania e independência política.

A resolução também destacou a importância da região do Golfo para a paz e a segurança internacionais e seu papel vital na estabilidade da economia global. O texto reafirma ainda o direito de navegação para embarcações que se dirigem a portos e instalações de Estados costeiros que não participam das hostilidades.

Albudaiwi também expressou agradecimento aos representantes dos países do CCG e da Jordânia pela apresentação da resolução e pela mobilização dos esforços internacionais que permitiram sua adoção.