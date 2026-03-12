Bahrein: tanques de combustível são alvo de agressão iraniana

MANAMA, 12 de março de 2026 (WAM) – O Ministério do Interior do Bahrein informou que a agressão iraniana teve como alvo tanques de combustível em uma instalação em Muharraq. As autoridades competentes estão adotando as medidas necessárias.

Em outro desenvolvimento, o Ministério do Interior anunciou que a Direção-Geral de Investigação Criminal e Ciências Forenses prendeu quatro cidadãos do Bahrein e identificou um quinto suspeito, que está foragido no exterior, por atividades de espionagem em colaboração com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês), por meio de elementos terroristas localizados no Irã.

A Agência de Notícias do Bahrein (BNA) informou que as investigações revelaram que o primeiro detido, seguindo instruções organizacionais e com a ajuda de outros envolvidos, utilizou equipamentos de fotografia de alta resolução para fotografar e registrar coordenadas de locais vitais e importantes no Bahrein. Essas informações foram posteriormente transmitidas ao IRGC por meio de softwares criptografados.

Os procedimentos legais foram adotados e os detidos foram encaminhados ao Ministério Público.