Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano não provocado com drone contra o porto de Salalah, em Omã

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque iraniano não provocado com drone contra o porto de Salalah, no Sultanato de Omã, que provocou danos a vários tanques de combustível no local.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque representa uma escalada perigosa e uma violação dos princípios do direito internacional.

O ministério reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com Omã e seu apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança do país, a segurança de seus cidadãos e residentes e a preservar sua estabilidade.