DP World registra receita recorde de US$ 24,4 bilhões em 2025

DUBAI, 12 de março de 2026 (WAM) – A DP World anunciou nesta quinta-feira (12/03) resultados financeiros recordes em 2025, com receita de US$ 24,4 bilhões, alta de 22%, e EBITDA ajustado de US$ 6,4 bilhões, aumento de 18%, com margem de 26,3%, impulsionados pelo forte desempenho nas áreas de Portos e Terminais e Logística.

O volume bruto total movimentado pelo grupo cresceu 5,8%, alcançando 93,4 milhões de unidades equivalentes a contêineres de 20 pés (TEU, na sigla em inglês).

O lucro anual aumentou 32,2%, chegando a US$ 1,96 bilhão, refletindo alavancagem operacional e gestão disciplinada de custos. O fluxo de caixa operacional subiu 14%, atingindo US$ 6,3 bilhões.

“Em um ambiente marcado por maior incerteza e mudanças nas dinâmicas do comércio, nosso portfólio diversificado, a alocação disciplinada de capital e o foco em cargas de maior valor permitiram entregar resultados resilientes e forte geração de caixa”, afirmou Essa Kazim, presidente do conselho de administração da DP World. “Esses resultados refletem a força da nossa plataforma integrada e nossa capacidade de adaptação à reconfiguração das cadeias globais de suprimentos.”

O CEO do grupo DP World, Yuvraj Narayan, afirmou que a divisão de Portos e Terminais apresentou forte desempenho, apoiada por volumes saudáveis, maior rentabilidade por unidade e gestão disciplinada de custos, com a receita comparável por TEU aumentando 8,5%.

“Em 2025, unificamos nosso negócio de Serviços Marítimos sob uma única marca DP World, reforçando nossa posição como provedor global totalmente integrado de logística”, disse Narayan.

Segundo ele, nas operações de Logística e na plataforma comercial mais ampla da empresa, a companhia continuou a expandir capacidades e aprofundar a colaboração por meio do modelo operacional “One DP World”. “Continuamos focados em alocação disciplinada de capital, excelência operacional e execução centrada no cliente, apoiando nossos clientes diante das incertezas de curto prazo enquanto investimos seletivamente para garantir crescimento sustentável no longo prazo.”

O retorno sobre o capital empregado (ROCE, na sigla em inglês) aumentou de 8,9% em 2024 para 9,9% em 2025, refletindo lucros mais fortes apesar das persistentes incertezas geopolíticas e comerciais.

A DP World investiu US$ 3,1 bilhões em despesas de capital em 2025 — ante US$ 2,2 bilhões em 2024 — para apoiar a expansão de capacidade e melhorias de produtividade em nível global. A capacidade portuária do grupo aumentou para 109 milhões de TEU.

Para 2026, o orçamento de investimentos do grupo é de aproximadamente US$ 3 bilhões, destinado a projetos prioritários que incluem Jebel Ali, Drydocks World, Tuna Tekra (Índia), London Gateway (Reino Unido), Ndayane (Senegal) e Jidá (Arábia Saudita).

A empresa também reduziu em 14% as emissões dos escopos 1 e 2 em comparação com a base de 2022, enquanto cerca de 67% da eletricidade global utilizada pela companhia já provém de fontes renováveis.

As operações no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) contribuíram fortemente para o desempenho do grupo. O porto de Jebel Ali registrou crescimento anual de cerca de 9% nos volumes de origem e destino (O&D), refletindo o fortalecimento dos fluxos comerciais por Dubai e pelos Emirados Árabes Unidos.

Nos Emirados Árabes Unidos, a DP World também registrou forte crescimento no transporte de cargas não conteinerizadas, com recorde de 1,5 milhão de veículos movimentados nos terminais de Dubai — alta superior a 18% — e volumes de carga fracionada (breakbulk) no porto de Jebel Ali atingindo 5,67 milhões de toneladas, aumento de 6% e o maior nível em quase duas décadas.

Na Arábia Saudita, a DP World inaugurou o modernizado Terminal Sul de Contêineres em Jeddah, projeto de US$ 800 milhões que mais que dobrou a capacidade para 4 milhões de TEU.

Em Omã, a empresa assinou um acordo histórico para desenvolver a Zona Econômica Especial transfronteiriça de Al Rawdah, estabelecendo as bases para um novo polo industrial, comercial e de manufatura no sultanato.

O CEO e diretor-geral da DP World para o CCG, Ahmad Yousef Al-Hassan, afirmou que períodos de volatilidade no comércio global reforçam a importância de cadeias de suprimentos resilientes e bem conectadas. “Em todo o CCG, nosso foco é expandir nossa rede integrada, fortalecer a conectividade multimodal e oferecer aos clientes maior flexibilidade na movimentação de cargas pela região. Esses investimentos ajudam empresas a manter o fluxo de mercadorias de forma confiável, mesmo à medida que rotas comerciais e condições de mercado evoluem”, afirmou.