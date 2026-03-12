Governo de Dubai anuncia feriado de Eid al-Fitr de 19 a 22 de março

DUBAI, 12 de março de 2026 (WAM) – O Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai anunciou que o feriado de Eid al-Fitr de 2026 para todas as entidades, departamentos e instituições do governo de Dubai ocorrerá de quinta-feira (19/03) a domingo (22/03).

O expediente oficial será retomado na segunda-feira (23/03), exceto para funcionários que trabalham em regime de turnos.

Na ocasião, o departamento apresentou felicitações à liderança dos Emirados Árabes Unidos, ao povo e aos residentes do país, desejando prosperidade contínua e bênçãos para todos.