Mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos sustenta continuidade dos negócios e confiança dos investidores, afirma ministério

DUBAI, 12 de março de 2026 (WAM) – O mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos continua a demonstrar estabilidade sustentada, apoiado por um ambiente legislativo avançado, políticas econômicas flexíveis e iniciativas governamentais que promovem o desenvolvimento sustentável.

Esse cenário sustenta a continuidade dos negócios e reforça a confiança dos investidores na resiliência e na força da economia nacional, consolidando ainda mais a posição do país como modelo global de ambiente empresarial flexível e destino atrativo para viver, trabalhar e investir.

Apesar dos desdobramentos e mudanças no cenário regional, empresas de diferentes setores da economia nos Emirados Árabes Unidos continuam a operar com eficiência e a manter suas atividades normalmente. Isso é sustentado por um sistema de trabalho integrado e flexível que garante a continuidade dos serviços, além de uma infraestrutura digital avançada que permite aos setores vitais manter desempenho rápido e eficiente, combinada à prontidão operacional em campo que assegura respostas precisas e proativas no funcionamento do mercado de trabalho.

A confiança no mercado de trabalho também é reforçada pela transparência e pela divulgação de informações, o que tranquiliza investidores e reflete a resiliência da economia nacional e sua capacidade de manter um ambiente de negócios estável e favorável ao investimento.

O ecossistema integrado de serviços digitais do governo também aumenta a eficiência da gestão do mercado de trabalho ao oferecer serviços inteligentes que permitem a empregadores e trabalhadores realizar transações com rapidez e facilidade por meio de plataformas digitais avançadas. Isso contribui para agilizar processos, ampliar a transparência e reduzir tempo e esforço, ao mesmo tempo em que fortalece a competitividade do ambiente empresarial dos Emirados Árabes Unidos e sua atratividade para talentos e investimentos globais.

O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE, na sigla em inglês) destacou o papel fundamental do setor privado no apoio à trajetória de desenvolvimento econômico do país por meio da continuidade das operações, da produtividade e da inovação em diferentes setores e em todos os emirados, especialmente diante dos atuais desdobramentos regionais. Isso inclui a prestação de serviços, a execução de projetos, a manutenção das atividades de construção, o funcionamento das cadeias de suprimentos e o desenvolvimento e adoção de soluções digitais e tecnológicas que aumentam a eficiência dos negócios e melhoram a qualidade dos serviços.

Nesse contexto, o ministério realiza visitas de campo a locais de trabalho e alojamentos de trabalhadores em todo o país para garantir que as empresas estejam cumprindo os padrões de segurança, além de promover a conscientização entre supervisores de obras, responsáveis por alojamentos e trabalhadores sobre as medidas a serem seguidas em resposta a alertas emitidos pelas autoridades competentes diante dos atuais desdobramentos regionais.

A estabilidade do mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos reflete a eficácia de políticas governamentais que equilibram a proteção dos direitos dos trabalhadores com o fortalecimento da competitividade das empresas. Nesse sentido, o MoHRE continua a desenvolver legislações e sistemas regulatórios que acompanham as mudanças da economia global e asseguram um ambiente de trabalho flexível que estimula produtividade e inovação.

A diversidade de autorizações de trabalho disponíveis no país também reforça a flexibilidade do mercado de trabalho, a facilidade para fazer negócios e a continuidade das operações. Entre elas estão a autorização de trabalho temporário, que permite que um trabalhador seja contratado por um período específico para realizar atividades temporárias; a autorização de trabalho por missão, concedida para tarefas ou projetos de curto prazo; a autorização de trabalho em regime parcial, que permite ao trabalhador atuar para mais de um empregador com carga horária inferior à jornada integral; a autorização de trabalho flexível, que permite trabalho por hora ou por projeto em diferentes empresas sem contrato permanente com um único empregador; e a autorização de trabalho para residentes patrocinados por suas famílias, que permite a esses residentes trabalhar no setor privado, entre outras categorias.

Dados recentes do MoHRE indicam que o mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos registrou crescimento significativo entre 2021 e 2025, contribuindo substancialmente para a economia nacional. A força de trabalho cresceu 101,76%, o número de trabalhadores qualificados aumentou 49,92%, e o total de empresas atuando no mercado avançou 45,76%.

Os Emirados Árabes Unidos também ocuparam o primeiro lugar mundial em vários indicadores de competitividade em 2025, especialmente em crescimento do emprego, taxa de emprego, horas trabalhadas, baixo número de disputas trabalhistas, disponibilidade de gestores altamente especializados, disponibilidade de experiência internacional e expansão da força de trabalho.