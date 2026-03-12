Autoridade Federal de Identidade e Cidadania permite retorno ao país de residentes cujo visto expirou enquanto estavam no exterior

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – A Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos anunciou que permitirá o retorno aos Emirados Árabes Unidos de residentes que se encontram atualmente no exterior e cujas autorizações de residência expiraram, após circunstâncias regionais terem impedido sua volta ao país devido ao fechamento do espaço aéreo.

A decisão terá validade de um mês a partir de 28 de fevereiro de 2026.

Segundo a autoridade, a medida se aplica a todos os residentes que estavam fora dos Emirados Árabes Unidos e cujo visto de residência expirou a partir de 28 de fevereiro de 2026 enquanto se encontravam no exterior, e que não puderam retornar devido ao fechamento do espaço aéreo ou à suspensão de voos. A decisão permanecerá em vigor até 31 de março de 2026, permitindo que esses residentes entrem no país nesse período sem a necessidade de solicitar um novo visto de entrada, possibilitando regularizar sua situação legal sem incorrer em multas decorrentes dessas circunstâncias excepcionais fora de seu controle.

A autoridade explicou que a decisão foi tomada em resposta às circunstâncias excepcionais enfrentadas por residentes no exterior que não conseguiram retornar e renovar seus vistos de residência a tempo devido ao fechamento do espaço aéreo e às interrupções no tráfego aéreo internacional. A medida também reflete a abordagem humanitária dos Emirados Árabes Unidos para lidar com situações emergenciais, reduzindo o impacto sobre os residentes e permitindo que continuem suas vidas, construam seu futuro e contribuam para o desenvolvimento sustentável do país.

A autoridade destacou ainda seu compromisso com a reunificação de famílias residentes, em consonância com os valores e princípios do “Ano da Família”, ao oferecer a oportunidade para que o chefe da família ou qualquer integrante cuja residência tenha expirado enquanto estava no exterior retorne ao país e retome a vida com sua família.

O órgão também reafirmou que continua a implementar planos de resposta a emergências e de continuidade de operações em seus locais operacionais e aeroportos nos Emirados Árabes Unidos para garantir a fluidez dos procedimentos, lidar com casos relacionados ao adiamento ou reprogramação de voos e prestar o apoio necessário aos residentes afetados por essas circunstâncias.

Por fim, a autoridade pediu que todos os interessados acompanhem os canais oficiais para obter atualizações e informações sobre eventuais medidas regulatórias relacionadas a essas circunstâncias, reiterando seu compromisso de manter os mais altos níveis de prontidão e capacidade de resposta para garantir a continuidade dos serviços e o apoio a viajantes e visitantes em qualquer situação.