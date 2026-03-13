Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Hungria discutem situação regional em ligação

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quinta-feira (12/03) com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, sobre os desdobramentos no Oriente Médio e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais diante da atual escalada militar e de segurança.

Durante a conversa, os dois lados destacaram a necessidade de reduzir a escalada, promover um diálogo sério e buscar soluções diplomáticas. Eles afirmaram que a escalada militar na região traz graves repercussões para a paz e a segurança regionais e internacionais.

Os dois líderes também discutiram as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Hungria e as oportunidades para fortalecer os vínculos em diferentes áreas.