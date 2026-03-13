Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos recebe homólogo do Chipre

ABU DHABI, 13 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores do Chipre, Constantinos Kombos.

Durante a reunião, os dois discutiram as relações de amizade e a parceria estratégica entre os países, bem como formas de fortalecer e ampliar a cooperação em diferentes áreas para apoiar os interesses comuns e promover o desenvolvimento sustentável.

Os dois lados também analisaram oportunidades para intensificar a colaboração bilateral em setores estratégicos, incluindo as áreas econômica, comercial e de investimentos.

A reunião também abordou as repercussões dos ataques iranianos com mísseis, não provocados e de caráter terrorista, que tiveram como alvo os Emirados Árabes Unidos e diversos países irmãos e amigos.

Abdullah bin Zayed expressou apreço pela visita de Constantinos Kombos e afirmou que ela reflete a profundidade da amizade entre os dois países e reafirma a plena solidariedade do Chipre com os Emirados Árabes Unidos após os ataques.

Durante o encontro, o xeique também reafirmou a plena solidariedade do país com o Chipre, elogiando a solidez das relações entre os dois países e seu desenvolvimento contínuo em diferentes áreas. Destacou ainda o interesse dos Emirados Árabes Unidos em ampliar a cooperação com Chipre para atender às aspirações de ambos os países por mais progresso e prosperidade.

A reunião, que contou com a presença do ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri, também tratou das relações de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia, especialmente diante da presidência do Chipre do Conselho da União Europeia em 2026.