Bahrein intercepta e destrói 114 mísseis e 190 drones desde início dos ataques iranianos

MANAMA, 13 de março de 2026 (WAM) – O Comando-Geral da Força de Defesa do Bahrein informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 114 mísseis balísticos e 190 drones que tinham como alvo o país desde o início da agressão iraniana hostil e de caráter terrorista.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein (BNA, na sigla em inglês), o Comando-Geral destacou que o uso de mísseis balísticos e drones para atingir áreas civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. Segundo o comunicado, esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais.