Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute repercussões dos ataques iranianos não provocados e de caráter terrorista com autoridades estrangeiras

ABU DHABI, 13 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com várias autoridades e chanceleres para discutir as repercussões dos ataques iranianos com mísseis, não provocados e de caráter terrorista, que tiveram como alvo os Emirados Árabes Unidos e diversos países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan; o príncipe herdeiro de Tonga, Tupoutoʻa ʻUlukalala; a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand; a ministra das Relações Exteriores da Geórgia, Maka Botchorishvili; o ministro das Relações Exteriores e Assuntos da CARICOM de Trinidad e Tobago, Sean Sobers; e o ministro das Relações Exteriores da Guatemala, Carlos Ramiro Martínez.

As conversas abordaram as graves repercussões desses acontecimentos para a segurança e a estabilidade regionais, bem como seu impacto negativo na economia global e na segurança energética.

Abdullah bin Zayed e as autoridades condenaram os ataques com mísseis, não provocados e de caráter terrorista, destacando que constituem uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e representam uma ameaça direta à segurança e à soberania dos Estados, além da estabilidade regional. Eles também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial e garantir a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as conversas, Abdullah bin Zayed expressou apreço pela solidariedade demonstrada aos Emirados Árabes Unidos. Afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão seguros.

O ministro emiradense e as autoridades também discutiram a importância de fortalecer a cooperação internacional e os esforços conjuntos para preservar a segurança e a estabilidade regionais e promover o desenvolvimento inclusivo e a prosperidade econômica sustentável na região.