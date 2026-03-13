Comando Central dos EUA informa perda de aeronave de reabastecimento no Iraque

WASHINGTON, 13 de março de 2026 (WAM) – O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira (13/03) a perda de uma aeronave de reabastecimento dos EUA no oeste do Iraque durante operações militares em andamento contra o Irã.

Em comunicado, o CENTCOM afirmou que a perda da aeronave de reabastecimento KC-135 não foi resultado de fogo inimigo nem de fogo amigo.

O comando acrescentou que duas aeronaves estavam envolvidas no incidente, com uma delas caindo no oeste do Iraque enquanto a outra pousou em segurança, destacando que as operações de resgate estão em andamento.