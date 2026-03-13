Seis soldados franceses ficam feridos em ataque com drones no Curdistão iraquiano

BAGDÁ, 13 de março de 2026 (WAM) – Seis soldados franceses ficaram feridos em um ataque com dois drones em Erbil, no Curdistão iraquiano. O Estado-Maior das Forças Armadas da França informou que os militares participavam de treinamento de contraterrorismo com parceiros iraquianos e foram imediatamente transferidos para a unidade médica mais próxima.

O governador de Erbil, Omed Khoshnaw, afirmou que dois drones atingiram uma base conjunta das forças peshmerga e de tropas francesas no distrito de Makhmour, na província de Erbil.