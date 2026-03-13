Dubai conta com 33 delegacias inteligentes que oferecem serviços 24 horas

DUBAI, 13 de março de 2026 (WAM) – A Polícia de Dubai informou que suas 33 delegacias inteligentes oferecem serviços ao público 24 horas por dia em todo o emirado, sem necessidade de atendimento presencial por funcionários.

Os usuários podem acessar 32 serviços distribuídos em quatro categorias principais: registros e denúncias criminais, serviços e acidentes de trânsito, certificados e autorizações, além de participação e apoio comunitário.

Segundo a Polícia de Dubai, as delegacias inteligentes oferecem atendimento em vários idiomas, refletindo o compromisso da instituição em atender a diversidade de residentes e visitantes do emirado por meio de soluções acessíveis, inteligentes e de fácil utilização.

“Seja por meio das delegacias inteligentes, de serviços drive-thru, atendimento presencial ou postos policiais suburbanos, todas as instalações funcionam 24 horas por dia em apoio à visão da Polícia de Dubai de uma Cidade Segura e de um destino global preferido para viver, trabalhar e fazer turismo”, afirmou a corporação.

A Polícia de Dubai explicou ainda que os usuários podem registrar denúncias criminais por meio de ligação de vídeo ao vivo com investigadores que falam vários idiomas, eliminando a necessidade de comparecer pessoalmente a uma delegacia.

“Os agentes orientam os usuários durante todo o processo e enviam as declarações para assinatura eletrônica. Os serviços também incluem consultas, o serviço ‘Police Eye’ e várias iniciativas voltadas à comunidade”, acrescentou a instituição.

Entre os principais serviços oferecidos estão registro de denúncias criminais, comunicação de cheques sem fundo, denúncias de crimes cibernéticos, certificado de situação criminal, certificado de perda de documentos, certificado “a quem possa interessar”, certificado de regularidade de trânsito, certificado de situação de trânsito, autorização para entrada de cadáver, autorização para fechamento de vias, autorização de navegação, autorização para visita ao Museu da Polícia, denúncia de veículos que obstruem vias e serviços diplomáticos.