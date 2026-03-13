Dois drones atingem Sohar, em Omã, deixando dois mortos

MASCATE, 13 de março de 2026 (WAM) – Autoridades do Sultanato de Omã informaram nesta sexta-feira (13/03) que dois drones caíram na cidade de Sohar.

Uma fonte de segurança afirmou, em comunicado divulgado pela agência Oman News Agency (ONA), que um dos drones caiu na área industrial de Al Awahi, provocando a morte de dois expatriados e deixando várias pessoas feridas. O outro caiu em uma área aberta sem registro de vítimas.

A fonte acrescentou que as autoridades competentes continuam lidando com os dois incidentes e conduzindo as investigações.