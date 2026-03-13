Defesas aéreas dos EAU interceptam sete mísseis balísticos e 27 drones

ABU DHABI, 13 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram, em 13 de março, sete mísseis balísticos e 27 veículos aéreos não tripulados (UAVs) lançados a partir do Irã.

Desde o início da flagrante agressão iraniana, as defesas aéreas dos EAU interceptaram 285 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.567 UAVs.

Esses ataques resultaram em seis mortes — de cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, do Paquistão, do Nepal e de Bangladesh — e 141 feridos leves a moderados entre cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia e Suécia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado e pronto para lidar com qualquer ameaça e que enfrentará com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança do Estado, de forma a garantir a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de salvaguardar seus interesses e capacidades nacionais.