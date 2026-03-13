Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente de Moçambique

MAPUTO, 13 de março de 2026 (WAM) – O xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se em Maputo com Daniel Chapo, presidente de Moçambique.

Shakhboot transmitiu ao presidente Chapo as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai; e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, além de seus votos de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo de Moçambique.

Daniel Chapo deu as boas-vindas à visita do xeique Shakhboot bin Nahyan e retribuiu as saudações. Manifestou ainda votos de mais desenvolvimento e crescimento ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos.

O encontro abordou as relações bilaterais e formas de fortalecê-las em apoio aos interesses comuns dos dois países.

Os dois lados também analisaram oportunidades para ampliar a cooperação em setores prioritários, incluindo economia, comércio e investimentos, além de petróleo e gás natural, energia renovável e serviços logísticos.

Shakhboot bin Nahyan expressou seu apreço ao presidente Chapo pela posição de apoio de Moçambique aos Emirados Árabes Unidos após a agressão iraniana não provocada contra o país, bem como pela solidariedade demonstrada por Moçambique.

Durante a reunião, Shakhboot bin Nahyan reafirmou a solidez das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Moçambique e seu desenvolvimento contínuo em diversos campos, destacando a profundidade da parceria econômica entre os países e o compromisso comum de fortalecer a cooperação em comércio e investimentos em apoio aos seus interesses mútuos.

O encontro também analisou os desdobramentos regionais e internacionais, especialmente à luz dos ataques de mísseis iranianos não provocados contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região.