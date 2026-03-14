Defesas aéreas dos EAU interceptam nove mísseis balísticos e 33 drones

ABU DHABI, 14 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram neste sábado (14) nove mísseis balísticos e 33 drones lançados a partir do Irã.

Desde o início dos flagrantes ataques iranianos, as defesas aéreas dos EAU interceptaram 294 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.600 drones.

Esses ataques resultaram em seis mortes — de cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, do Paquistão, do Nepal e de Bangladesh — e 141 feridos leves e moderados entre pessoas de nacionalidade emiradense, egípcia, sudanesa, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bangladeshiana, cingalesa, azerbaijana, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa, afegã, bareinita, comorense, turca, iraquiana, nepalesa, nigeriana, omanense, jordaniana, palestina, ganesa, indonésia e sueca.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com qualquer ameaça e que enfrentará com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança do Estado, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de salvaguardar seus interesses e capacidades nacionais.