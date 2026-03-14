Emirados Árabes Unidos condenam com veemência ataque contra Consulado-Geral do país no Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 14 de março de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista com drone, não provocado, que teve como alvo o Consulado-Geral do país no Curdistão iraquiano pela segunda vez em uma semana.

O ataque deixou dois agentes de segurança feridos e causou danos ao edifício do consulado.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ataque a missões e instalações diplomáticas constitui uma violação flagrante das normas e do direito internacional, especialmente da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que garante a inviolabilidade das sedes diplomáticas e a proteção do pessoal diplomático. Segundo o ministério, tais atos representam uma escalada perigosa e uma ameaça à segurança e à estabilidade regionais.

Os Emirados Árabes Unidos também instaram o governo do Iraque e o governo da Região do Curdistão do Iraque a investigar as circunstâncias do ataque, identificar os responsáveis e adotar todas as medidas necessárias para responsabilizar os autores.

O ministério reiterou ainda a firme rejeição do país a ataques terroristas destinados a minar a segurança e a estabilidade, destacando a necessidade de proteger instalações e missões diplomáticas e seu pessoal de acordo com o direito e as normas internacionais.