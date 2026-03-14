Jordânia condena ataque contra Consulado-Geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano

AMÃ, 14 de março de 2026 (WAM) – A Jordânia condenou neste sábado (14/03) o ataque contra o Consulado-Geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, ocorrido pela segunda vez em uma semana, que deixou dois agentes de segurança feridos e causou danos ao edifício.

Em comunicado divulgado pela agência Jordan News Agency (Petra), o Ministério das Relações Exteriores e dos Expatriados ressaltou a necessidade de respeitar o direito internacional, as Convenções de Genebra de 1949 e a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que garantem a proteção das missões diplomáticas e de seu pessoal.

O ministério reiterou ainda a plena solidariedade e apoio da Jordânia aos Emirados Árabes Unidos.