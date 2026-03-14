Presidente dos Emirados Árabes Unidos apresenta condolências ao sultão de Omã pela morte de Fahd bin Mahmoud Al Said

ABU DHABI, 14 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, e expressou suas sinceras condolências e solidariedade pela morte de sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said.

Mohamed bin Zayed também apresentou condolências à família Al Said e ao povo de Omã, pedindo a Deus que conceda misericórdia e paz eterna a Fahd bin Mahmoud Al Said.

O presidente emiradense também homenageou o falecido Fahd bin Mahmoud Al Said, recordando seu serviço distinto ao país e suas contribuições para o fortalecimento da cooperação na região do Golfo.