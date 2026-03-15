Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei do Marrocos discutem desdobramentos regionais em ligação

ABU DHABI, 15 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do rei Mohammed VI, do Marrocos, durante a qual discutiram os desdobramentos na região e suas sérias implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

A conversa também abordou a continuidade dos ataques iranianos flagrantes contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região.

O rei Mohammed VI reiterou a condenação do Marrocos a esses ataques, afirmando que representam uma violação da soberania e das normas internacionais, além de reafirmar a solidariedade do país aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e sua população.

O xeique Mohamed bin Zayed agradeceu ao rei Mohammed VI pela posição de apoio do Marrocos aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois líderes ressaltaram a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia para tratar das questões regionais de forma a preservar a segurança e a estabilidade e proteger o bem-estar das populações da região.