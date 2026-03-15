Conselho de Cooperação do Golfo condena segundo ataque contra Consulado-Geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano

RIYADH, 15 de março de 2026 (WAM) – Jasem Mohamed Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), condenou nos termos mais veementes o segundo ataque flagrante que teve como alvo o Consulado-Geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano.

Albudaiwi afirmou que a continuidade desses ataques traiçoeiros contra o consulado dos Emirados Árabes Unidos constitui uma grave violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Acrescentou que tais ações representam uma escalada perigosa que ameaça a segurança de diplomatas e do pessoal das missões.

O secretário-geral reiterou ainda a posição firme do CCG e sua solidariedade aos Emirados Árabes Unidos diante desse ataque, reafirmando a rejeição do conselho a todas as formas de violência e terrorismo que comprometem a segurança e a estabilidade da região.