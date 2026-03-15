Defesas aéreas dos EAU interceptam quatro mísseis balísticos e seis drones

ABU DHABI, 15 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram, em 15 de março, quatro mísseis balísticos e seis drones provenientes do Irã.

Desde o início dos flagrantes ataques iranianos, as defesas aéreas dos EAU interceptaram 298 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.606 veículos aéreos não tripulados (UAVs).

Esses ataques resultaram na morte de seis pessoas — de nacionalidade emiradense, paquistanesa, nepalesa e bangladeshiana — e em 142 feridos leves a moderados entre pessoas de nacionalidade emiradense, egípcia, sudanesa, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bangladeshiana, cingalesa, azerbaijana, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa, afegã, bareinita, comorense, turca, iraquiana, nepalesa, nigeriana, omanense, jordaniana, palestina, ganesa, indonésia e sueca.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com qualquer ameaça e que enfrentará com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de salvaguardar seus interesses e capacidades nacionais.