Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Egito discutem situação regional em ligação

ABU DHABI, 14 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, durante a qual discutiram os desdobramentos na região diante da escalada militar e os riscos de ampliação do conflito, bem como suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

El-Sisi reiterou a condenação do Egito aos ataques iranianos flagrantes que têm como alvo os Emirados Árabes Unidos e vários outros países da região. Reafirmou a solidariedade do país aos Emirados em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e soberania e garantir a segurança de sua população.

O presidente egípcio também elogiou o papel responsável dos Emirados Árabes Unidos no apoio aos esforços de desescalada e no fortalecimento da estabilidade na região, destacando as medidas adotadas pelo país para conter a atual escalada. Afirmou ainda que o Egito está pronto para oferecer todo o apoio possível para ajudar a preservar a estabilidade regional neste momento crítico.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente egípcio pela posição de apoio do Egito aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois líderes ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e destacaram a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia para tratar das questões regionais, de forma a evitar novas tensões e crises e preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.