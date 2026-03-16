Rei da Espanha condena ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 15 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do rei Felipe VI, da Espanha, que condenou os ataques iranianos flagrantes que continuam a atingir os Emirados Árabes Unidos e vários países da região. O monarca também reafirmou a solidariedade da Espanha aos Emirados em todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, segurança e a integridade de seu território.

Durante a conversa, Felipe VI elogiou a atenção que os Emirados Árabes Unidos têm dedicado aos cidadãos espanhóis e a todos os residentes no país, destacando os esforços para facilitar procedimentos e garantir sua segurança. O rei também elogiou a eficácia das medidas adotadas pelos Emirados Árabes Unidos e o êxito do país na gestão da crise e na proteção de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao rei Felipe VI pela posição de apoio da Espanha aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados também discutiram os desdobramentos na região diante da continuidade da escalada militar e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais e globais. Ambos ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada e de retomar o diálogo e a diplomacia para preservar a segurança e a estabilidade na região.