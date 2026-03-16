Primeiro-ministro de Malta condena ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos em ligação com o presidente do país

ABU DHABI, 15 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do primeiro-ministro de Malta, Robert Abela, durante a qual discutiram os mais recentes desdobramentos na região e as implicações da escalada das ações militares que ameaçam a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Abela condenou os ataques iranianos flagrantes contra os Emirados Árabes Unidos e vários outros países da região, afirmando que constituem uma violação da soberania dos Estados e das normas internacionais e que sua continuidade compromete a segurança e a estabilidade regionais.

O xeique Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro de Malta pela posição de apoio de Malta aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados ressaltaram ainda a necessidade de interromper imediatamente a escalada e as ações militares e destacaram a importância de retomar o diálogo sério e os meios diplomáticos para tratar das questões pendentes e superar as crises atuais na região, de forma a preservar a segurança e a estabilidade.