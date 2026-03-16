Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos recebe chanceler do Egito

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que também é vice-primeiro-ministro, recebeu o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional, Emigração e Assuntos dos Egípcios no Exterior do Egito, Badr Abdelatty.

Durante o encontro, os dois discutiram as repercussões dos ataques de mísseis iranianos não provocados e de caráter terrorista contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região.

Badr Abdelatty reiterou o pleno apoio do Egito aos Emirados Árabes Unidos e a solidariedade do país com todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, segurança e a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes.

Os dois também discutiram a importância de priorizar meios diplomáticos e o diálogo para resolver questões pendentes na região de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais.

Abdullah bin Zayed elogiou a visita de Abdelatty, afirmando que ela reflete as profundas relações fraternas entre os dois países e reafirma a solidariedade do Egito com os Emirados Árabes Unidos após os ataques de mísseis iranianos não provocados e de caráter terrorista.

Os dois também analisaram as históricas relações fraternas entre os Emirados Árabes Unidos e o Egito e formas de ampliar a cooperação bilateral em vários setores de maneira a atender aos interesses comuns dos dois países e às aspirações de seus povos por desenvolvimento e prosperidade.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações fraternas entre os dois países são profundas e continuam a se fortalecer sob o apoio e a orientação das lideranças das duas nações.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, e o xeique Nahyan bin Saif Al Nahyan, vice-ministro de Estado, também participaram da reunião.