Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro do Iraque discutem desdobramentos regionais em ligação

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia’ Al Sudani, durante a qual discutiram os desdobramentos na região e suas graves repercussões para a segurança e a estabilidade regionais, além dos ataques iranianos flagrantes contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região.

O primeiro-ministro iraquiano condenou o ataque terrorista desleal que teve como alvo o Consulado-Geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano pela segunda vez em uma semana, afirmando que o ato constitui uma grave violação das normas e convenções internacionais que garantem a plena proteção das missões diplomáticas e de suas instalações.

Al Sudani reafirmou a rejeição do Iraque a qualquer ataque contra missões diplomáticas e consulares em seu território e destacou o compromisso do país de garantir plena proteção a essas representações para assegurar a continuidade de seu trabalho e o desempenho de suas funções em ambiente seguro, em conformidade com as obrigações internacionais pertinentes.

Os dois lados ressaltaram a importância de interromper a escalada e de priorizar o diálogo e soluções diplomáticas para tratar das questões regionais de forma a preservar a segurança e a paz na região.